Türkiye ile Lübnan arasındaki bağlar geliştirilmeli

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Lübnan ziyaretinin ikinci gününde Trablusşam kentindeki Büyük Mansuri Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman ve Hristiyan din adamlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, Trablusşam'daki temaslarına II. Abdülhamid'in torunlarından Selma Sibai'yi evinde ziyaret ederek başladı. Yunus Emre Enstitüsünün Beyrut'taki merkezinde düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu sergisinin açılışına katılan Erdoğan, Türkçe eğitim sınıflarını da ziyaret etti. Erdoğan ayrıca Lübnan-Türkiye Stratejik Liderlik Diyaloğu toplantısına katıldı. Toplantıya Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat ile Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin Seyyid'in yanı sıra iş insanları, büyükelçiler ve ekonomi dünyasından isimler katıldı. Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel boyutuna dikkati çeken Erdoğan, ziyaretinin iki halk arasındaki köklü bağları yeniden teyit etmeyi amaçladığını ifade etti.



Bilal Erdoğan, Lübnan ziyaretinin ikinci gününde Trablusşam kentinde temaslarda bulundu. Erdoğan, burada II. Abdülhamid'in torunlarından Selma Sibai'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan ziyareti sırasında Sibai'ye tesbih hediye etti.

TEKNOFEST'İ ANLATTI

Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi sınavlardaki başarısına dikkati çeken Erdoğan, TEKNOFEST hakkında da bilgi vererek geçen yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencinin yarışmalara katıldığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör