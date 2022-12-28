Türkiye ile Suriye, Moskova’da buluştu

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla dün Moskova'da bir araya geldi. İki ülke arasında 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasa dair bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Üçlü görüşmede Suriye krizi, mülteci sorununun çözümü ve Suriye'deki aşırılık yanlısı gruplarla mücadelenin ortak çabaları tartışıldı" denildi. Tarafların bu müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toplantının ardından taraflar bu formatta yürütülen diyaloğun yapıcı niteliği, Suriye ve bölgedeki durumun bir bütün olarak daha da istikrara kavuşturulması amacıyla devam ettirilmesi ihtiyacına dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (ortada) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan (sağda), Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar (solda) tarafından karşılandı