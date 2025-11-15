Türkiye imkânlarını seferber etti

Dünyada ihtiyaç duyulan her yere "insanlık" diyerek koşan ve dünyaya örnek olan Türkiye, İsrail mezalimine uğrayan Gazze'yi ilk günden bu yana yalnız bırakmadı. Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü kurumlar arası çalışma neticesinde krizin başlangıcından bu yana, AFAD'ın eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 65 bin 280 tonu un olmak üzere yaklaşık 102 bin 590 ton insani yardım Gazze'ye sevk edildi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'de 10 Ekim 2025 tarihinde mutabık kalınan ateşkes anlaşmasını müteakiben yola çıkarılan, hazır gıda ve bebek mamasından müteşekkil 865 tonluk yardım gemisi 17 Ekim 2025 tarihinde El Ariş'e ulaştı. Türk Kızılay tarafından hazırlanan yaklaşık 810 tonluk gıda ve muhtelif malzemeden oluşan müteakip yardım gemisi 12 Kasım'da Mersin Limanı'ndan El Ariş Limanı'na yola çıktı. Gemi bugün El Ariş'e ulaştı.

21 BİN KİŞİYE YEMEK

Türk Kızılay, Gazze/ Deyr-El-Balah'taki aşevinde her gün 21 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor. 2023'ten bu yana Türk Kızılay, AFAD ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile koordinasyon içinde, 2 bin 127 çadır, 52 bin 164 adet konserve et (yaklaşık 42 ton), 10 bin gıda kolisi (yaklaşık 153 ton) ve 50 bin adet dayanıklı branda (260 ton) yardımında bulundu ve bin aileye toplam 20 ton su (aile başına 20 litre) dağıtımı gerçekleştirdi. Türk Kızılay, krizin ilk aşamasında yakıt alımlarında kullanılmak üzere Filistin Kızılayı'na 600 bin dolar maddi destekte bulundu. 2024 Temmuz ayında iletilen 150 bin dolarlık meblağla birlikte Türk Kızılay'ın Filistin Kızılayı'na toplam maddi katkısı 750 bin dolara ulaştı.

120 BİN TON UN

BM'ye bağlı UNRWA'ya Türkiye tarafından, 2023 yılında 11 milyon, 2024 yılında 15 milyon ve 2025 yılında 10 milyon ABD Doları olmak üzere toplamda 36 milyon ABD doları gönüllü mali katkı sağlandı. Gazze'ye un yardımları çerçevesinde, ülkemiz UNRWA'ya, 2023 yılında 26 bin ton, 2024 yılında ise 39 bin 200 ton un gönderdi. 2025 yılı için taahhüdümüz olan ve Gazze'nin bir yıllık un ihtiyacının neredeyse tamamını karşılaması öngörülen 120 bin tonluk un hibemizin, İsrail'in engellemeleri nedeniyle bugüne kadar ancak 9 bin 200 tonu iletilebildi.

ÇADIRLARI SU BASTI

Gazze Şeridi'nde dün sabah yağan yağmur sonrası İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı çadırları su bastı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu nedenle Gazze'deki yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

ENDONEZYA'DAN 20 BİN ASKER

ABD'nin ateşkes planının ikinci aşaması kapsamında Gazze'ye yerleştirilecek uluslararası güçte yer alması beklenen Endonezya'dan dün konu hakkında bir açıklama geldi. Endonezya Savunma Bakanı, ülkesinin Gazze'de planlanan bir barışı koruma misyonunda sağlık ve inşaatla ilgili görevleri üstlenmek üzere 20 bin kadar askeri hazırladığını söyledi.

LÜBNAN'A SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail gazetesi, ordunun Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik "sınırlı" saldırıya hazırlandığını yazdı. Yedioth Ahronoth gazetesinde çıkan haberde, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde yeniden yükselen tansiyona işaret edildi. İsrail günlerdir bölgeye yığınak yapıyor.