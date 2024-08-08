Türkiye, İsrail’e karşı susmuyor

Türkiye'nin İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik dosyasını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sunması dünya basınında geniş yer buldu. Katar merkezli El-Cezire televizyonu, İngiliz Reuters haber ajansı, Amerikan Politico dergisi ve Alman NTV kanalı gibi yayın organlarındaki haberlerde Türkiye'nin İsrail'e karşı susmadığına dikkat çekildi.El-Cezire televizyonu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın konuşmalarını canlı yayınladı. Türkiye'nin müdahillik başvurusu için, "İsrail'in Gazze'deki vahşetine son vermesi yönündeki uluslararası baskı artıyor" ifadesi kullanıldı, Türkiye'nin talebinin İsrail'e karşı açılan davayı güçlendireceği aktarıldı. Hamas'tan yapılan açıklamada ise Türkiye'nin UAD'ye müdahillik beyanını sunmasının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kardeş Türk halkının, Filistin davasında adaletin sağlanması ve 10 aydan uzun süredir devam eden acımasız soykırım saldırılarına maruz kalan Filistin halkının haklarına verdiği desteğin bir teyidi olarak görüldüğü" kaydedildi.