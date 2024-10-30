Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye: İsrail’in yasağına rağmen desteğimiz sürecek
Giriş Tarihi: 30.10.2024

Türkiye: İsrail’in yasağına rağmen desteğimiz sürecek

ANKARA
Türkiye: İsrail’in yasağına rağmen desteğimiz sürecek
İsrailli milletvekilleri, Gazze'ye yardım sağlayan ana Birleşmiş Milletler organizasyonu UNRWA'nın faaliyet göstermesini yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in kararının "yıkıcı sonuçları" olacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi. Açıklamada "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığı'nı yürütmekte olan Türkiye, ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye: İsrail’in yasağına rağmen desteğimiz sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA