Türkiye: İsrail’in yasağına rağmen desteğimiz sürecek

İsrailli milletvekilleri, Gazze'ye yardım sağlayan ana Birleşmiş Milletler organizasyonu UNRWA'nın faaliyet göstermesini yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in kararının "yıkıcı sonuçları" olacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi. Açıklamada "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığı'nı yürütmekte olan Türkiye, ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir" denildi.