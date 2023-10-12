Türkiye istedi NATO yaptı: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atandı

TÜRKİYE'NİN İSTEĞİYDİ

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" görevi oluşturulacağı, Temmuz 2022'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki zirve toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü, terörle mücadele çabalarımızı güçlendirecek. Bu Türkiye'nin isteğiydi." demişti.

Stoltenberg, terörle mücadelenin NATO'nun yeni kuvvet yapısına da yansıdığını, DEAŞ gibi terör örgütleriyle, terörün tüm tezahür ve şekilleriyle mücadele edildiğini, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle işbirliği yapıldığını, özel koordinatörün tüm bu çabalarda koordinasyon görevi bulunacağını aktarmıştı.