Türkiye-İsveç-Finlandiya toplantısı 9 Mart’ta yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, İsveç-Finlandiya NATO üyelik başvurusuna ilişkin "Taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' dememiz mümkün değil. Üçlü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3'üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra erteledik. 3'üncü toplantının Brüksel'de olmasında fayda var. 9 Mart'ta düzenlenecek" dedi.