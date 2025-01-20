Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye-İsveç toplantısında gündem terörle mücadele
Giriş Tarihi: 21.1.2025

Türkiye-İsveç toplantısında gündem terörle mücadele

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye-İsveç toplantısında gündem terörle mücadele
Türkiye ile İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı bugün Ankara'da yapılıcak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak. Güvenlik Mekanizması toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörizm konularındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önem taşıyor. Fidan'ın Türkiye'nin, İsveç'ten PKK ve FETÖ'ye karşı atılmasını beklediği ilave adımları aktarması ve terör örgütlerinin finansman faaliyetlerini sonlandırmasının sağlanması beklentisini vurgulaması bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-İsveç toplantısında gündem terörle mücadele
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA