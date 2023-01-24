Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yapılacak üçlü görüşmeyi iptal etti

Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'de hafta sonu düzenlenen Kuran-ı Kerim yakma eylemi ve PKK gösterileri sonrası İsveç ve Finlandiya ile şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısını süresiz erteledi. Peş peşe gerçekleşen eylemler sonrası Ankara'dan sert tepkiler gelmiş, Türkiye-İsveç arasındaki ilişkiler gerilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerine caddelerinizde cirit attıracaksınız, sonra bizden NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey." Bu arada Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç olmadan NATO'ya katılmayı düşünmeleri gerektiğini ifade etti. ANKARA