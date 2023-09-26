Türkiye Kafkasya’da artık daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Nahçıvan'a gerçekleştirdiği önemli ziyaret dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerçekleştirdiği görüşmeleri yakından takip eden Batı medyası, Türkiye'nin 2020'deki Karabağ Zaferi'ndeki rolüne de vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zaferini övdüğünü vurguladı.Türkiye'nin Karabağ konusundaki tavrının net olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye'nin çatışmada nerede durduğu hiçbir zaman sır olmadı. Erdoğan konuşmasında 'Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır' dedi" ifadelerini kullandı."Türkiye Cumhurbaşkanı, Nahçıvan bölgesini ziyaret etti ve Dağlık Karabağ'daki hızlı zaferin gurur verici olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.'Türkiye, Kafkasya'da daha güçlü' başlıklı haberde "Uluslararası analistler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'da güvenlik konularında kilit bir rol oynayan, Ermenistan'da askeri üssü ve 2 bin askeri bulunan Rusya'nın geri çekilmesinin yarattığı boşluğu Türkiye'nin kapatacağını tahmin ediyor" denildi.Ermeni işgaline son verme mücadelesinde en büyük desteği kardeş Türkiye'nin verdiği belirtilerek "BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi" denildi.Ermenıstan'ın, Karabağ'ı işgali esnasında verdiği zarar ve 30 yıl süren işgalin faturasını ödemesi gündeme geldi. Azerbaycan'ın, Ermenistan'a sunduğu barış şartları arasında, 30 yıllık işgalin bir sonucu olarak 100 milyar dolarlık bir tazminat talep edildiği bildiriliyor. Bakü, geçtiğimiz yıllarda Karabağ işgali nedeniyle yaşanan tüm manevi ve maddi zararların hesaplanması için uluslararası kurumlara başvurulacağına işaret etti. Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı işgalden kurtarmasının ardından kamu binaları, tarihi anıtlar, mezarlar, konut, okul, hastane ve camilerin de içinde bulunduğu büyük yıkım gözler önüne serildi. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda yol açtığı bu zarar "vandalizm ve askeri suç" olarak nitelendiriliyor Betül USTA/ANKARAAzerbaycan 19 Eylül'de kendi topraklarında terör operasyonu yürüttü. Harekât 24 saatte başarıyla tamamlandı. Sadece askeri üsler hedef alındı. Sivillere yardım ve bölgeden tahliyeleri için koridor açıldı. Azerbaycan ordusunun hedef aldığı silahlı Ermeni gruplar, 2020'de varılan Karabağ Zaferi Anlaşması'na yıllardır uymuyordu. Tüm bu gerçekleri görmezden gelen Batı medyası ise günlerdir yine gerçekleri çarpıtıyor. Kontrollü şekilde Ermenistan'a geçen sivillerin "etnik temizlikten" kaçtığını yazmaya devam ediyorlar. Azerbaycan, bölgede kalacak Ermenilere eşit vatandaş hakkı tanıyacak ve tüm haklarını da koruyacak.44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın ardından gerçekleştirilen barış müzakerelerinde Azerbaycan'ın tazminat talebi gündeme gelmiş, Erivan ekonomik gücünün olmadığını ifade etmişti. Ermenistan'ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı kaydedilmişti. Belirlenen rakamın ödenememesi halinde Zengezur bölgesinin tamamının ve Goyce Gölü çevresindeki arazinin iade edilmesi isteniyor.