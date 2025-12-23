Türkiye karşıtlığında birleştiler

Türkiye karşıtı bir söylem etrafında birleşen Tel Aviv ve Atina ilişkilerini güçlendirme adımları atarken İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dahil olacağı bir "ortak müdahale gücü" kurulacağı iddiası tartışılıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, dün Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi. İsrail- Yunanistan ilişkilerinin seyri, "Türkiye karşıtlığına dayalı pragmatik ortaklık" olarak yorumlanıyor.

'MÜDAHALE GÜCÜ' İDDİASI

❱ Zirvede Yunan basınının iddialarıyla ortaya çıkan İsrail-Yunanistan-GKRY katılımlı yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşan bir "ortak müdahale gücü" kurulacağı iddiasının netleşmesi bekleniyordu. İki ülkenin, deniz yetki alanları, enerji güvenliği ve askeri konularda Türkiye'nin bölgedeki etkisine karşı denge oluşturmak için ortak pozisyon alması dikkati çekiyor.

❱ Görüşmede İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesinin yapımı yeniden masaya geldi.

❱ Gündeme geleceği iddia edilen bir diğer konu ise Yunanistan'ın ABD Başkanı Trump'ın planı kapsamında Gazze'ye bir askeri mühendis ekibi göndermeyi düşünmesi.

❱ İsrail'in Kanal 12 televizyonunun, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Yunanistan'ı Gazze'nin geleceğinde aktif rol oynamaya teşvik ettiği ve Atina yönetiminin bu konuda istekli olduğu ileri sürüldü.

İSRAİL BASININDAN İTİRAF: ERDOĞAN'A KADAR TÜRKİYE YAKIN DOSTUMUZDU

İSRAİL basını dün gerçekleştirilen üçlü zirveye dair "Ana gündem Türkiye'nin bölgede artan etkinliğine karşı atılacak adımlar oldu" yorumunu yaptı. Jerusalem Post gazetesindeki analizde ise İsrail yönetimindeki Türkiye algısı şu sözlerle özetlendi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıl önce iktidara gelip güçlenen kadar Türkiye aslında İsrail'in en yakın müttefiklerinden biriydi."

ABD'DE ANTİSEMİTİZM ÇATLAĞI BÜYÜYOR

ABD'de Cumhuriyetçilerin fikirlerini yaymak için kurulan Turning Point USA Kongresi düzenlendi. Dört gün süren toplantılara antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) tartışmaları damga vurdu. Amerika'yı Yeniden Büyük Yap destekçileri, "İlk önce ABD gelir, İsrail'e bu kadar destek olmak zorunda değiliz" görüşünü savundu. Muhafazakârlar arasında "İsrail'e yönelik her eleştiri antisemitizm sayılmaz" görüşü de giderek ağırlık kazanıyor.