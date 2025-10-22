Türkiye-Katar iş birliği güçleniyor: Ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çeşitli alanlarda anlaşmalar ve Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı Ortak Bildirisi’ni imzaladı. Görüşmeler, Emirlik Divanı’nda yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 13:54

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında anlaşmalar imzalandı. ORTAK BİLDİRİDE STRATEJİK HEDEFLER Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların töreni düzenlendi. "Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR Ekonomik alanda iş birliğini artıracak anlaşmalar da imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti arasında stratejik kalkınma planlaması ve tecrübe paylaşımını öngören mutabakat zaptı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.