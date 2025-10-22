Türkiye-Katar iş birliği güçleniyor: Ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çeşitli alanlarda anlaşmalar ve Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı Ortak Bildirisi’ni imzaladı. Görüşmeler, Emirlik Divanı’nda yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında anlaşmalar imzalandı.
ORTAK BİLDİRİDE STRATEJİK HEDEFLER
Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların töreni düzenlendi. "Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.
EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR
Ekonomik alanda iş birliğini artıracak anlaşmalar da imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti arasında stratejik kalkınma planlaması ve tecrübe paylaşımını öngören mutabakat zaptı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.
TİCARET VE SAVUNMA ALANINDA MUTABAKATLAR
"Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani imza attı. Savunma sanayi alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptını ise Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.