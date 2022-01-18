Türkiye-Katar’ın gündemi Afganistan

Katar
Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun daveti üzerine geçtiğimiz günlerde Türkiye
'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından da kabul edilen Al Sani'nin temaslarında ana gündem maddesi, Afganistan
'daki beş havalimanının işletilmesi konusu oldu. Kabulde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan
da yer aldı. Diplomatik kaynaklar, şartların uyması halinde havalimanlarının Katar ile birlikte işletilmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor. Edinilen bilgiye göre Katar'la birlikte işletilmesi müzakere edilen diğer havalimanları arasında Mezar-ı Şerif ve Herat
gibi kritik şehirlerdeki havalimanları da yer alıyor. Ankara, şartların uymaması halinde işletmenin başka ülkeler ya da şirketlerle de yapılabileceğini kaydediyor.