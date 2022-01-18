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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Türkiye-Katar’ın gündemi Afganistan

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye-Katar’ın gündemi Afganistan
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen Al Sani'nin temaslarında ana gündem maddesi, Afganistan'daki beş havalimanının işletilmesi konusu oldu. Kabulde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Diplomatik kaynaklar, şartların uyması halinde havalimanlarının Katar ile birlikte işletilmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor. Edinilen bilgiye göre Katar'la birlikte işletilmesi müzakere edilen diğer havalimanları arasında Mezar-ı Şerif ve Herat gibi kritik şehirlerdeki havalimanları da yer alıyor. Ankara, şartların uymaması halinde işletmenin başka ülkeler ya da şirketlerle de yapılabileceğini kaydediyor.
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Türkiye-Katar’ın gündemi Afganistan
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