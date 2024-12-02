Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni dönem sözcülerinden Arianna Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor" dedi. Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından AB'nin gelecek 5 yılında söz sahibi olacak üst yönetim işbaşı yaptı. AB Komisyonu'nun yeni sözcüleri, gazetecilerle ilk kez bir araya geldi. Yeni ekip kendini tanıtmasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerle ilgili sorusunu yanıtlayan Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.