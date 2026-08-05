Türkiye, Kudüs’ün geleceği için devrede

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak için son günlerde yerleşimci terörünü devreye soktu. Ankara, Netanyahu'nun "yayılmacı ve militarist anlayışına" karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergileme noktasında adımlar atmayı sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacak.

HUKUKİ STATÜ KORUNMALI

Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra, Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililerin ve Arap Ligi Genel Sekreteri'nin hazır bulunacağı toplantı kapsamında; Kudüs'teki kutsal mekânların tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının önemi ve bununla bağlantılı hususlar ele alınacak.

DÜNYAYA KRİTİK MESAJLAR

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıda şu mesajları vermesi bekleniyor:

1- Kudüs'ün korunması uluslararası toplumun ortak sorumluluğu.

2- İsrail'in yerleşimci teröründen endişeliyiz.

3- Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları uluslararası hukuka aykırı.

4- Doğu Kudüs'te şehrin demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalardan derin endişe duyuyoruz.

5- İsrail'in suçlar cezasız kalmamalı.

6- Gazze Barış Planı'nın Batı Şeria ve Doğu Kudüs bakımından da olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyoruz.

7- Netanyahu hükümetinin, Gazze Barış Planı'nın uygulamaya konulmasına yönelik yol haritasının üzerinde sağlanan mutabakata rağmen Gazze'yi hedef almayı sürdürmesi kabul edilemez.

8- Netanyahu'ya karşı uluslararası diplomatik baskının artırılmasında toplantıya katılan taraflar kilit rol oynayabilir.

ORTAK KINAMA

Türkiye, Katar ve Mısır, arabulucu ülkeler olarak Gazze Şeridi'nde devam eden, özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ile çocuklar dahil olmak üzere sivil kayıpların yaşanmasına neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Ürdün de ihlallerin kınadığı ortak açıklamaya destek verdi.