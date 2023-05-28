Türkiye, küresel sahnede önemli aktör

Dünya medyasında dün gün boyu yayınlanan haberlerin ortak bir noktası vardı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından önce yer alan haberlerin neredeyse tamamında Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel ölçekte artan etkisinin altı çizildi.AP: "Nihai kararın Ankara'nın çok ötesinde etkileri olabilir" ifadesini kullandı.AFP: Türkiye'nin hem Avrupa hem de Ortadoğu'daki ayak izi nedeniyle dünya medyasının seçimleri dikkatle izlediğini belirtti.CNN: "Türkiye Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimlere gidiyor" başlıklı haberinde cumhurbaşkanı adaylarını tanıttı ve Türkiye'nin dünya için önemine dikkat çekti.Washington Post Gazetesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile manşetten duyurduğu 'Türkiye seçimleri' haberinde Türk seçmenin ikinci kez sandık başına gittiğini belirtti ve Türkiye seçimlerini 'Tarihi' olarak yorumladı. Washington Post da tıpkı CNN gibi son yıllarda Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünün yükseldiğine dikkat çekti.The Wall Street Journal: Türkiye'nin Ukrayna savaşı, NATO ve Ortadoğu'daki nüfuzuna dikkat çekti.