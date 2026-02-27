Türkiye küresel vicdanın sesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü" başlıklı panelde yaptığı konuşmada Türkiye'nin çatışma bölgelerindeki diplomatik ve insani rolünü çok boyutlu bir perspektifle değerlendirdi. Türkiye'nin sahadaki varlığının yalnızca diplomatik değil ahlaki bir taahhüt içerdiğini vurgulayan Duran, "Bizim canı pahasına bu bölgelerde görev yapan kardeşlerimize bir sözümüz var. Bu söz, çatışma bölgelerinde ortaya koyduğumuz barış çabamızdır. Bu söz, arabuluculuk gayretimizdir. Bu söz, ateşkes için attığımız adımlardır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin "küresel vicdanın sesi" olduğunu belirten Duran, barışın yalnızca askeri ve siyasi dengelerle değil, "toplumların adalet duygularından" beslendiğini söyleyen Duran, "Barış masalarının sadece sahada kurulmadığını; barışın, bir yönüyle de veri merkezlerinde, algoritmalarda, ekranlarda şekillendiğini bilmek durumundayız" diye konuştu.