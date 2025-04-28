Türkiye Lahey’de Filistin için sunum yapacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarına bugün başlıyor. Türkiye dâhil 39 devlet ve 4 uluslararası kuruluşun katılacağı duruşmalar neticesinde verilecek danışma görüşünün İsrail için bağlayıcı etki doğurması bekleniyor. Türkiye'nin 30 Nisan'da yapacağı sunumun, kapsamlı hukuki savlarla UAD'nin İsrail'in ihlallerini tespit etmesi noktasında yargıçlara yol gösterici olması bekleniyor. İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na yönelik kısıtlamaları sonrası Norveç'in girişimi ve Türkiye'nin desteğiyle BM'nin UAD'den görüş talep etme süreci başlatılmıştı.