Türkiye-Lübnan hattında diplomasi trafiği: Büyükelçi Lütem, Başbakan Selam ile görüştü

Lübnan Başbakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Selam'ın Büyükelçi Lütem'i kabul ettiği ve görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

"SON DERECE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Büyükelçi Murat Lütem, "Başbakan Selam ile nezaket ziyareti kapsamında bir araya gelmekten onur duydum. Son derece verimli bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Lütem, Selam ile Türkiye ve Lübnan'ı ilgilendiren konuların yanı sıra İsrail'in saldırılarının ve Lübnan'daki bazı noktaları işgalinin ele alındığını aktardı.