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Giriş Tarihi: 5.12.2021 23:13

Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Mali’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali'deki yolcu otobüsüne yapılan terör saldırısı kınandı. Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'de yolcu otobüsüne yapılan saldırı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Mali'nin Bandiagara bölgesinde dün yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında 30'u aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

"MENFUR TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı
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