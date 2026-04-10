Türkiye masadaydı İsrail dışarıda kaldı

İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü kanlı savaşın 40'ıncı gününde gelen ateşkesin dün ikinci günüydü. ABD ile İran arasında varılan 15 günlük geçici ateşkes her ne kadar kırılgan ilerlese de tarafların yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail basını ise ateşkese giden sürece dair detayları yazdı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye, İran, Pakistan ve ABD arasındaki görüşmelerin gece boyu sürdüğünü, Tahran ve İslamabad'da Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştuğunu yazdı. Gazetenin, ateşkes görüşmelerine katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, müzakereler, Trump'ın ateşkesi kabul ettiği duyurusundan sadece 15-20 dakika önce sona erdi.

SİYONİST YÖNETİMDE RAHATSIZLIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner arasındaki görüşmeler gece boyu sürdü. Kaynağa göre, İran ve Pakistan tarafında, Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştu. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre ise ABD-İran ateşkesinden İsrail'in son dakikaya kadar haberi yoktu. Bu gelişmeyi inceleyen İsrail basınından Jerusalem Post'a göre İsrailli yetkililer, ulusal güvenliklerini doğrudan ilgilendiren bu kritik karar mekanizmasının dışında bırakılmalarından büyük rahatsızlık duyuyor.

'HİÇBİR HEDEFİMİZE ULAŞAMADIK'

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İran'a saldırılar başlarken İsrail'in ilan ettiği "uranyumu ele geçirmek, yönetimi devirmek, balistik füzeleri yok etmek ve vekil örgütlere finansmanı durdurmak" gibi hedeflere ulaşılamadı. "Olası ABD-İran anlaşması Tel Aviv'i kötü bir güvenlik gerçeğiyle karşı karşıya bırakabilir" denilen haberde İsrail'in İran'a saldırılarının maliyetinin 19.4 milyar dolara yaklaştığı ve ABD-İran anlaşmasının İsrail'i bölgede çok zora sokabileceği belirtildi.

ABD BASINI: İRAN'IN FÜZELERİ SAĞLAM

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmadığı yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın ateşkesin bozulmasına yol açabilecek riskler ve İran'ın halen "tehlikeli askeri kabiliyete sahip olduğu" konusunda uyarıldığı belirtildi. Haberde, ABD'li bir yetkilinin, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının imha edildiği, ancak önemli bir kısmının çoğunlukla yerin derinliklerinde gömülü olduğu iddiasına yer verildi.

'NETANYAHU BİZİ HEZİMETE SÜRÜKLEDİ'

ESKİ İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İran ile geçici ateşkes kararına tepki göstererek, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu bizi stratejik bir hezimete sürükledi. Şahit olduğumuz şey; kibir, sorumsuzluk ve plansızlığın utanç verici bir karışımıdır. Üst yönetimdeki ihmalkârlık, halkın kaderine terk edilmesi ve Amerikalılara söylenen yalanlar, iki ülke arasındaki güveni yerle bir etmiştir" dedi.

BLOOMBERG: ABD'NİN KONUMU ZAYIFLADI



ABD merkezli Bloomberg ajansının analizine göre ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a karşı yürütülen savaş, ABD'yi rakiplerine karşı daha zayıf bir konumda gösterdi. Haberde yaşanılanların ABD'nin küresel çaptaki konumunu zayıflattığı ileri sürüldü.