‘Türkiye, milli çıkarlarını düşünen özerk bir yapıya sahip’

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO), 4 Nisan'da kuruluşunun 75'inci yılı olacak. Türkiye, NATO'ya 18 Şubat 1952'de katıldı. Yarın Türkiye'nin NATO'ya girişinin 72. yıldönümü. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Başkanı Abdullah Ağar ve Beykent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Askeri Stratejist Kemal Olçar, SABAH'a Türkiye'nin NATO'daki konumunu anlattı.Ağar, şu ana kadar Türkiye'nin NATO içerisinde en güçlü ve operasyon kabiliyeti en yüksek ülkelerden bir tanesi olduğunu söyleyerek "Türkiye, görevlerini hakkıyla yerine getirdi. Bu büyük katkının karşılığını alabildi mi? Alamadı. Çünkü Türkiye'nin Irak'ta ve Suriye'de yaşamış olduğu istikrarsızlıklarla ilgili görmüş olduğu zararlar, gerek Yunanistan ile yaşamış olduğu gerilimler başta ABD olmak üzere NATO başat ülkelerinin ortaya koymuş olduğu Türkiye karşıtı siyaset ve stratejilerden kaynaklı. NATO ile Türkiye arasında büyük ve derin bir güven sorunu var" dedi. Olçar ise "Terörizm ve hava savunma sistemi konusunda Türkiye yalnızlaştırıldı. Türkiye, NATO'da milli çıkarlarını düşünen özerk bir yapıya sahip. Türkiye her iki konuda da kendi başına hareket etmek zorunda kaldı" şeklinde konuştu.