Türkiye Mısır iş birliği Atina’yı endişelendirdi: Jeopolitik dengeleri değiştirebilir

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "Türkiye ve Mısır savunmada daha yakın" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün 13 Temmuz'da Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya geldiğine işaret ederek, iki ülke arasında imzalanan savunma sanayisi iş birliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubuna atıfta bulundu.

Zahir'in Türkiye'de savunma sanayisine ilişkin temaslarına da dikkat çekilen haberde, Mısır'ın, Türk savunma sanayisinin en çok ihraç edilen ürünlerinden insansız hava araçlarının üretim merkezi olmayı hedeflediği ifade edildi.