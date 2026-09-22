Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Mısır - Pakistan - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.