Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.