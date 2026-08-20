Türkiye, Mısır ve Katar’dan katil İsrail’e sert tepki: Gerekli adımlar atılmalı

Türkiye, Mısır ve Katar'ın İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına ilişkin ortak açıklaması:

"Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, arabulucu ülkeler olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınamakta ve devam eden ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etmektedir.

Arabulucu ülkeler, Barış Kurulu ile İsrailli yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşme de dahil olmak üzere, Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan'ın uygulanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğü ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altını çizmektedir.