Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan kritik barış hamlesi: 48 saat içinde görüşme yapılmalı

ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın devreye girerek ABD ile İran'ı aynı masaya oturtmak için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı.

48 SAAT İÇİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

The Wall Street Journal'ın haberine göre, üç ülkenin yetkilileri önümüzdeki 48 saat içinde İslamabad'da ABD ve İranlı temsilciler arasında bir görüşme düzenlenmesi için taraflara baskı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran ile görüşmeler yapıldığını iddia ederken, İran tarafı bu açıklamayı yalanlayarak herhangi bir temas olmadığını duyurmuştu.

15 MADDELİK PLAN MASADA

Haberde, ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla İran'a sunduğu 15 maddelik planın, büyük ölçüde Trump yönetiminin daha önce dile getirdiği talepleri içerdiği belirtildi. Ancak taraflar arasındaki görüş farklarının hâlâ ciddi olduğu vurgulandı.

Pakistan, savaşı sona erdirmek için ABD ile İran arasında barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmayı teklif etti.