Türkiye müzakerelerin merkezinde
Türkiye, İran savaşının başından bu yana ateşkes ve barış sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD ve İranlı yetkililerle görüştü. Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti. Barrack, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvenli bir bölge vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye ile olan ortaklığımız hayati önemini sürdürüyor" ifadesini kullandı. Bakan Fidan ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savaşın gidişatı ve diğer gelişmeler ele alındı.