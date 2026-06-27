Türkiye NATO’ya öncülük edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi öncesinde Washington'da yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayii devrimine öncülük ediyor" diye konuştu. Rutte, Ankara Zirvesi'nde "İhtiyacımız olan ve teşvik etmeye çalıştığımız şey, gerçek bir transatlantik savunma sanayii devrimidir" ifadesini kullandı.

CALIFORNIA'DAN ANKARA'YA

Ankara Zirvesi'nde savunma sanayiindeki fırsatların sergileneceğini anımsatarak, on milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını, "Arlington'dan Ankara'ya" uzanan savunma sanayii işbirliğinin hem güvenliği artıracağını hem de Atlantik'in iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti. Mark Rutte, şunları kaydetti: "(Savunma sanayiini güçlendirme) Bunu gerçekten transatlantik bir şekilde yapmamız ve bu sanayi tabanının California'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayii şirketi var. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayii günü düzenleyeceğiz." NATO 3.0 sürecinin ABD'ye daha az bağımlı olmayı hedeflediğini ifade eden Rutte, Türkiye öncülüğünde Avrupa'nın NATO bünyesinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlayacağının altını çizdi.