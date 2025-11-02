“Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes sağlanamazdı”

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Bahreyn'de düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti" dedi. Erdoğan'ın ve Katar'ın "müthiş bir iş" çıkardığını belirten Barrack, Türkiye ile İsrail'in savaşmayacağını belirtti. Osmanlı sonrasında Batı'nın yaptığı her şeyin hata olduğunu ve sömürgeci modellerin çöktüğünü ifade eden Barrack, Şam yönetimi ile SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında ortak nokta bulmaya yakın olduklarını kaydetti.