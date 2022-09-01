Türkiye, Pakistan için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pakistan'da sel felaketinden etkilenen yerlere ziyarette bulunmak için bölgeye gitti. Heyette AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Ayrıca AFAD öncülüğünde gerçekleştirilen İyilik Treni'nin ikincisi dün Ankara Garı'ndan yola çıktı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, önümüzdeki hafta üçüncü trenin gönderileceğini belirterek, hedefin 50 bin gıda ve hijyen malzemesi ile insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri çadır göndermek olduğunu sıraladı. Dün sabah itibarıyla 10 kargo uçağı da Pakistan'a ulaştı.İyilikDer gönüllüsü olan üniversite öğrencisi Muhammed Han, "Burada küçük bir organizasyon gibi görünüyor ama çok büyük yardımlar var. Türk halkımız yaşlısından gencine Pakistan halkı için seferberlik ilan etmiş durumda" dedi. Han, "Türk halkı, Pakistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin geleceği hakkında yardımda bulunduğunu, Pakistanlı kadınların bize yardım için bileziklerini sattıklarını unutmadan yardım ediyor" sözlerini kullandı.Törende konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi "Özellikle Türkiye gibi dost ve kardeş ülkelerin yardımıyla bu elim olayın üstesinden geleceğiz. Türk halkına ve liderlerine yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.