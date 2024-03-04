Türkiye, ramazan öncesi devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da görüşecek. Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye tarafından verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek, akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm sağlanacak. Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki güncel durum ele alınacak. İnsani yardım operasyonları da ele alınacak.Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasının ardından, ihtilafa müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılabilmesi hususunda atılabilecek adımlar görüşülecek. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından itibaren Mısır'la eşgüdüm halinde Gazze'ye yönelik kapsamlı insani yardım sevkiyatları gerçekleştiriyor.TİKA, AFAD ve Kızılay gibi kurumlar, Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Abbas'la gerçekleştirilen görüşmelerde insani yardım operasyonları da gündeme gelecek. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) süreçler başta olmak üzere bu hususta atılmakta olan adımlara ilişkin istişarelerde bulunulacak. Ekonomi, ticaret ve eğitim başta olmak üzere ikili başlıklarda işbirliğimizi geliştirme yolları üzerinde durulacak.