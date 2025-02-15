’Türkiye, Sahel’de önemli rol oynayabilir’

Avrupa Birliği (AB) Sahel Bölgesi Özel Temsilcisi Joao Gomes Cravinho, katıldığı 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sahel'in Afrika'da büyük bir bölgeyi oluşturduğunu ve sorunlar yaşadığını anlatan Cravinho, "Burada uluslararası bir ittifak desteğine ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye'nin, AB ve bölge ülkeleri olarak o bölgeyi destekleyecek uluslararası koalisyonu oluşturmakta ilgilendiğimiz bir ülke olduğunu düşünüyorum. O bölgenin istikrarı hepimiz için çok önemli" dedi.