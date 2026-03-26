Türkiye savaşın yayılmasını engelliyor
İsrail'in siyonist çıkarları doğrultusunda İran'a yönelik başlattığı savaşın yayılmaması için Türkiye'nin gösterdiği çaba Batı basınında dile getirilmeye devam ediyor. CNN, New York Times, BBC, Middle East Eye ve Wall Street Journal gibi yayın organlarında çıkan "Türkiye müzakerelerin merkezinde" şeklinde haberlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez ABD merkezli Bloomberg ajansı Ankara'nın savaşın yayılmaması için sergilediği diplomasiyi ele aldı. Bloomberg'e göre Türkiye, ABD-İsrail ile İran arasında büyüyebilecek savaşa Körfez ülkelerinin dahil olmaması için yoğun diplomasi yürütüyor. Haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere birçok bölge ülkesiyle görüşmeler yaptığı, yoğun temasların çatışmanın büyümesini önlemeye yönelik olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında çıkan haberlerde özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a karşı savaşa girmek üzere olduğu ileri sürülmüştü. İran yönetimi 28 Şubat'ta kendi topraklarına yönelik başlayan İsrail ve ABD saldırılarına karşılık bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırıları düzenliyor. Bloomberg'deki habere göre Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri, Ortadoğu'da büyüyen gerilimin küresel enerji ve finans piyasaları üzerindeki etkisini sınırlamayı da hedeflediği değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den yayın yapan New York Times gazetesi de İsrail'in savaşın ilk günlerinde İran'da PJAK gibi terör örgütlerini harekete geçirmek istediğini ancak olası iç savaş kaosuna yol açabilecek bu durumu Türkiye'nin engellediğini yazmıştı.