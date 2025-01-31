Türkiye sayesinde Taylandlılar serbest

Türkiye, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında devreye girdi. Hamas ile İsrail arasında dün esir takasının üçüncü turu gerçekleştirildi. Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de dün serbest bırakılmasını sağladı.MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü. Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü. Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Gazze'den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze'de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü. MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı serbest bırakıldı. İsrail'de çalışan tarım işçileri oldukları bildirilen Taylandlı rehinelerin isimleri henüz açıklanmadı. Onların serbest bırakılması anlaşmanın bir parçası değil, Hamas'ın tek taraflı bir hamlesi oldu. Tayland hükümeti, altı vatandaşının hâlâ Gazze'de tutulduğunu duyurdu. Tayland yönetimi desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı.