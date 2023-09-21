Türkiye sel felaketinin yaşandığı Libya’da yardımlara devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Derne'de arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Türkiye, kurduğu sahra hastanelerle kentin sağlık sorununu da çözmeye çalışıyor. Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Libya Başkanlık Konseyinin çağrısı sonrası bölgeye ilk ulaşan ülke olan Türkiye, arama kurtarma çalışmalarından temizlik hizmetlerine, gıda ve su desteğinden sağlık hizmetlerine geniş bir yelpazede çalışma yürütüyor.