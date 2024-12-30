‘Türkiye şerefli duruş sergiledi’

Suriye'deki geçici hükümetin Sağlık Bakanı Mahir Şara, Suriye'deki savaş boyunca Türkiye'nin duruşunun "kararlı, şerefli ve Suriye halkını destekler nitelikte olduğunu" belirtti. Sağlık Bakanı Mahir Şara, Anadolu Ajansı'na konuştu. Suriye'deki sağlık sektörünün savaş süresince tamamen yıkıldığını paylaşan Şara, göreve geldiği iki haftalık süre içinde durum değerlendirmesi yaparak verileri, ihtiyaçları tespit ettiklerini ve planları da buna göre hazırladıklarını söyledi.

KAZAN-KAZAN DÖNEMİ

Türkiye ile ilişkilere de değinen Şara, "Türk halkı bize gerçekten çok yakın bir halktır, bize zor zamanımızda yardım eli uzattı, evlerini ve sınırlarını açtı. Dört milyon vatandaşımız, Türkiye'de resmi statüyle yaşadı. Türkiye'nin duruşu kararlıydı, şerefliydi, Suriye halkını destekler nitelikteydi. Suriyelileri kucaklamış Türk halkının da desteğiyle ortak hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra nasıl olacak? Karşılıklı menfaat üzerine dostça bir ilişki olacak. İki devlet olarak karşılıklı çalışacağız ama bu duygusal bağ üzerine kurulu akraba ilişkisi gibi olacak" dedi

AŞİRETLER TOPLANDI

Öte yandan Esad rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükümete destek veren farklı millet, aşiret ve kabilenin temsilcileri başkent Şam'da bir araya geldi. Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hıristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400'e yakın temsilcisi katıldı. Suriye geçici hükümetinin Adalet Bakanı Şadi el-Veysi ise ülke dışına çıkan suçluların iadesini isteyeceklerini bildirdi.

TÜRK DERNEKLERİ HALKI YALNIZ BIRAKMIYOR

Suriyeliler memleketlerine dönmeye devam ediyor. Yıkılan kentlerde yeniden hayat kurmaya çalışan insanların yardımına yine Türkiye'deki yardım kuruluşları koştu. Daha önce de birçok kez Suriye'ye gidip, yardım götüren Konya merkezli Hayra Koşanlar Derneği yanlarında götürdükleri giyecek ve yiyecekleri halka dağıttı. Halkın kendilerini görünce çok mutlu olduğunu belirten dernek kurucularından Kasım Okur, "Türkiye bize ağabeylik yaptı, bizi kucakladı. Türkiye sayesinde özgürlüğümüze tekrar kavuştuk. Ömür boyu minnettarız diyorlar" dedi. Tolga YANIK / SABAH

İSRAİL'İN İŞGALİ SÜRÜYOR

İSRAİL askerleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde bulunan bir beldedeki belediye binasının boşaltılmasını istedi. İsrail ordusu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin güneyindeki işgalini sürdürüyor.

MOSKOVA, ESAD'IN DÜŞÜŞ NEDENİNİ AÇIKLADI

Suriye'de eski iktidarın nüfusun sosyo-ekonomik beklentilerini karşılayamadığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunda kaynaklar açısından en zengin bölgeyi işgal eden ABD'nin büyük bir suçu olduğunu vurguladı. Lavrov, Rusya'nın tavsiyelerine rağmen Esad'ın nüfuzlu komşularıyla diyalog kuramadığının altını çizdi.