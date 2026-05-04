Türkiye, Sudan’ın kalbindedir

2016 yılında hayatını kaybeden Sudan'ın öncü kanaat önderi Hasan el Turabi'nin oğlu Sıddık Hasan Turabi, SABAH'a önemli açıklamalar yaptı. 50 milyon nüfusa sahip Sudan'da, 2023 yılından bu yana devam eden iç savaş sebebiyle milyonlarca insanın yerinden olduğunu kaydeden Turabi, Sudan'ın Nil sularını kontrol etmesi ve Kızıldeniz'e stratejik konumu sebebiyle yüzyıllardır emperyal devletlerin hedefinde olduğunu kaydetti.

'HEP GÜZEL İŞLER YAPTI'

Türkiye'nin ise özellikle son 20-25 yılda Sudan'a sağladığı büyük desteklerin ülke halkı tarafından asla unutulmayacağını kaydeden Turabi, "İnsani yardım çalışmalarından eğitim desteklerine kadar çok önemli adımlar atıldı. Sudan'da Türk okulları açıldı. Bazı öğrencilerimiz burslarla Türkiye'ye geliyor. Ülkemizde çalışan çok fazla Türk var. Hartum'daki savaş durduktan sonra, başkente geri dönen ilk yabancılar da Türklerdi" bilgilerini paylaştı. Sudan'daki son savaştan sonra ilk insani desteğin de Türkiye'den geldiğini hatırlatan Turabi, "Hala düzenli olarak Türkiye Sudan'a yardım sağlamaya devam ediyor. Bunları unutmak mümkün değil. Sudan'da birden fazla Türk fuarı düzenlendi. Kalkınma projeleri yürütüldü. Türk Hava Yolları yeniden Sudan'a uçuyor. Türkiye'nin desteklerini saymakla bitiremeyiz. Tüm bu anlattıklarımızdan dolayı Türkiye, Sudan halkının kalbindedir. Ülkemize sağlanan tüm destekler için içtenlikle minnettarız" ifadelerini kullandı.