Türkiye, Sumud filosu’nu adım adım takip ediyor

Milli Savunma Bakanlığı dün Sumud Filosu'nun yakından takip edildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde Sumud Filosu'na insani yardım yapılacağını vurgulayan bir açıklama yaptı. Açıklama Sumud Filosu'nu destekleyen yerli ve yabancı pek çok kesim tarafından olumlu karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir." Öte yandan Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yol alırken, Yunanistan da gemiler, İHA'lar ve F-16'lar başta olmak üzere denizden ve havadan izleme yaparak bu bilgileri İsrail ile paylaşıyor. Filonun bugünden itibaren ise İsrail'in olası müdahale alanına girmeye başlayacağı açıklandı.