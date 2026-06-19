Türkiye sürecin kazananı oldu

Dünya, İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı savaşı bitiren mutabakata odaklanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzaladığı 14 maddelik mutabakat için bugün resmi tören düzenlenecek. İsviçre, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata ilişkin ilk görüşmelerin yarın ülkenin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında yapılmasının planlandığını bildirdi. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor. Londra merkezli Middle East Eye sitesi ise tüm bu sürecin ardından Türkiye'nin kârlı çıktığına dair bir analiz yayınladı. Yazıda "Türkiye üç ayda sürecin arabulucusu konumuna yükseldi. Sınır hattında Kürt grupların silahlandırılmasını engelleyen ve Körfez'e yeni hava savunma sistemleri satan Ankara, krizden askeri ve diplomatik kazanımla ayrıldı" denildi.

YENİ ANLAŞMALAR YAPILDI

Middle East Eye'ın haberine görefüze tehditlerine ve artan enerji maliyetlerine rağmen Türkiye; güçlenen NATO bağları, Körfez ülkeleriyle yaptığı yeni savunma anlaşmaları ve ABD-İran diplomasisindeki kritik rolüyle krizden diplomatik ve askeri kazanımlarla ayrıldı.



NETANYAHU'NUN İŞİ BİTTİ

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, anlaşmanın Tel Aviv yönetiminde öfkeye yol açtığı belirtilirken, Haaretz gazetesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Netanyahu'nun işi bitti" başlığını kullandı. Netanyahu'nun son dönemde art arda öfke patlamaları yaşadığı da belirtildi. İsrail'in müzakerelerde de saf dışı kalmaktan korktuğu vurgulandı.