Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptı.

Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi
AA

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Türkevi'nde ev sahipliği yaptığı belirtildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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