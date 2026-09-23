Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Türkevi'nde ev sahipliği yaptığı belirtildi.
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