Türkiye, Suriye’deki her kesimin hamisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Belçikalı mevkidaşı Bernard Quintin'la bir araya geldi. Fidan, ortak basın toplantısında şu mesajları verdi:Nasıl Esad zulmü sırasında milyonlarca Arap yerlerini terk ettiler, Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecilerin derdiyle dertlenmede nasıl tereddüt etmediyse de yeni dönemde de Nusayriler olur, Aleviler olur, Yezidiler olur, Hıristiyanlar olur, kimler olursa olsun, kendini sıkıntıda hisseden çoğunluk veya azınlık varsa kim olursa olsun bunların da hamisi koruyucusudur. Suriye'de başlarına bela gelmemesi için her türlü girişimde bulunuyoruz.(Suriye'deki) DEAŞ tutukluları konusunda Türkiye net bir pozisyon ortaya koyuyor. Bunlar ait oldukları ülkeler tarafından geri alınmalı.DEAŞ tutuklularını tutmak için bir başka terör örgütü PKK'yı memur etmek uluslararası sistemin baş başa kaldığı bir açmaz.PKK saflarında ülkenin birliğine bütünlüğüne karşı duran, Türkiye ve diğer ülkelerin güvenliğine tehdit altına alan unsurların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.