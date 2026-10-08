Türkiye tek yürek Filistin’in yanında
Gazze'ye dikkat çekmek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı noktalarda etkinlikler düzenlendi. Ankara'da "Gazze İçin Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi. Antalya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlıklar Yürüyüşü" yapıldı. Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Deniz Feneri Derneği ve Gazze İslam Üniversitesi arasında Gazze'nin rehabilitasyon kapasitesini güçlendirmek için işbirliği projesi hayata geçirildi. Gazze'de 200 fizik tedavi uzmanı yetiştirilecek.
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