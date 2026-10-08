Türkiye tek yürek Filistin’in yanında

Türkiye tek yürek Filistin’in yanında
BARIŞ SAVAŞ Erdoğan ÖZTÜRK MUSTAFA BAKIRHAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Gazze'ye dikkat çekmek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı noktalarda etkinlikler düzenlendi. Ankara'da "Gazze İçin Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi. Antalya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlıklar Yürüyüşü" yapıldı. Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Deniz Feneri Derneği ve Gazze İslam Üniversitesi arasında Gazze'nin rehabilitasyon kapasitesini güçlendirmek için işbirliği projesi hayata geçirildi. Gazze'de 200 fizik tedavi uzmanı yetiştirilecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GAZZE

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