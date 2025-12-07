Katar'ın başkenti Doha'da dünyanın dört bir yanından üst düzey katılımcıların yer aldığı "Doha Forum 2025" dün başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Gazze'ye asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin barış çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli olarak Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır. Halihazırda devam eden barış çabalarına katkıda bulunmaya da hazır ve zaten herkes bu sürece destek veriyor" dedi. Fidan, Uluslararası İstikrar Gücü konusunda ise kapsamlı bir tartışmanın sürdüğünü belirtti. Suriye iç savaşından sonra açık kapı politikası yürüttüklerini belirten Fidan, "Suriye'deki kriz ilk başladığında böyle bir politika benimsedik. Ve neticesinde çok sayıda Suriyeli mülteci savaştan kaçarak sınır kapılarımıza geldi. Bu politikanın iç politikada bize bir bedeli oldu ancak sonuç itibarıyla insani hedeflere hizmet etti" dedi.