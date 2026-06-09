Türkiye vaatleri Nikol Paşinyan’a seçim kazandırdı
Ermenistan'da parlamento seçimlerini Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi kazandı. Seçim kampanyalarında Türkiye ile normalleşme, sınırların açılması ve ticaretin artırılması vaatlerini öne çıkaran Paşinyan'ın partisi, 105 sandalyeden 61'ini elde etti. Paşinyan seçim sonrası da Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığını belirterek sınırın tamamen açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması çağrısında bulundu. Paşinyan, nihai atılımın gerçekleştirilmesi için bu ivmenin korunması gerektiğini dile getirdi.