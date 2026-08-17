Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki: Barışın önündeki tek engel İsrail
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Planı'nı uygulamayı reddetmesine tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın planın uygulanmasını tamamlamaya yönelik yol haritasını ve Filistin Devleti'ni reddetmesini kınayan bakanlar, bunun adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını temelden baltaladığını kaydetti. Açıklamada, "Bu ret, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında barışın sağlanmasına yönelik çabaların engellenmesinden artık İsrail'in sorumlu olduğunu teyit etmektedir" ifadesini kullandı. Filistinli gruplar tarafından kabul edilen planın Mısır, Katar, Türkiye, ABD, Gazze Yüksek Temsilcisi ve Barış Kurulu'nun kapsamlı arabuluculuk çabalarının sonucu olduğunu vurgulayan Bakanlar, söz konusu planın Gazze'nin yeniden inşası açısından "hayati bir dönüm noktası" teşkil ettiğini kaydetti. Açıklamada, sürecin ilerlemesinde ABD'nin sürekli ve aktif katılımının önemine de dikkat çekti. Bakanlar, Barış Kurulu'na da "acil ve somut tedbirler" alma çağrısında bulundu.