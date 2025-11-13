Türkiye ve Brezilya arasında siyasi istişareler yapıldı

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Brezilya Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Maria Laura da Rocha eş başkanlığında Brezilya'da gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.