Türkiye ve Guatemala arasında 150 yıllık dostluk

Türkiye ve Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılı vesilesiyle Guatemala Dışişleri Bakanlığı'nda bir tören düzenlendi. Başkent Guatemala'da, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende'nin, yıldönümüne ilişkin tarihi arka planı özetleyen ve geleceğe dair bir perspektif sunan bir konuşma yaptığı bildirildi. Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Martinez, buradaki konuşmasında, Türkiye-Guatemala ilişkilerinin örnek düzeyde bulunduğunu ve iki ülkenin de geleceğinin parlak olduğunu belirtti.