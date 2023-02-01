Türkiye ve İslam karşıtı eylemler İsveç’te tartışmaya yol açtı

Andersson, "İsveç'te ifade özgürlüğü yasasına göre tiksindirici şeylerin de yapılabilmesi, bunların tiksindirici şeyler olduğunu düşünmemizi engellemez. Çarpık bir ruh haliyle Kur'an'ı yakmanız ve bunu teşvik etmeniz halinde, İsveç ile İslam dünyası arasındaki iyi ilişkileri bozmayı isteyen güçler için kullanışlı bir aptal olursunuz. Hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının NATO sürecinde atmosferi soğutmaya yönelik girişimlerini de olumlu buluyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç Demokratlar Partisinin "ifade özgürlüğü çerçevesinde 100 Kur'an-ı Kerim yakılabileceği" yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Andersson, "Kendinizi her zaman ifade etme hakkınız vardır. Ancak bunun başkalarını incitebileceğini ve sonuçlarını düşünme sorumluluğunuz da var. Hükümeti dışarıdan desteleyen İsveç Demokratlar Partisi ile işbirliği yapılması, dış politika ve İsveç'in güvenliği yönünden gözden geçirilmesi gereken bir durum." dedi.