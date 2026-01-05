Türkiye ve Katar’dan Sudan’a yardım eli

Söz konusu yardım faaliyeti AFAD ile Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

MERSİN LİMANI'NDAN KALKACAK

Katar Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İnsani yardım gemisinin Sudan Cumhuriyeti'ne uğurlanmasına ilişkin programın, geminin varışına ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak, 9 Ocak 2026 Cuma sabahı veya 10 Ocak 2026 Cumartesi sabahı Mersin Limanı'nda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" bilgisi paylaşıldı.