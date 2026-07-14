Türkiye ve KKTC'den AB'ye rest: Kabul edilemez
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atamasına tepki gösterdi. Söz konusu atama kararına ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz" dedi. KKTC Dışişleri Bakanlığı ise "Avrupa Komisyonu tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tavsiyesiyle, tek taraflı ve gayriyasal bir şekilde Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun sözde 'Kıbrıs özel temsilcisi' atanması ve Kıbrıs konusuna müdahil olması Kıbrıs Türk halkı açısından asla kabul edilemezdir" denildi.